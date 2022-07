Raimondo Todaro svela la verità su Amici e Ballando | “Con Milly rapporti chiusi non bene”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 luglio 2022) Per 15 anniè stato uno dei maestri dicon le Stelle e quando ha deciso di lasciare il programma sono rimasti tutti sorpresi,Carlucci per prima. La conduttrice infatti ha pubblicato un comunicato in cui si è detta delusa. Il ballerino subito dopo è approdato ade ieri in un’intervista concessa a Lorella Cuccariniha spiegato come è arrivatoe come poi è passato nel talent mariano. “A 18 anni sono approdato acon le Stelle. Mio fratello ha letto l’annuncio dei casting. In estate cercavano dei maestri per l’edizione che partiva a settembre del 2005. Lui mi ha chiesto di accompagnarlo e voleva conoscere la Carlucci. Io l’ho accompagnato per disperazione perché lui era insistente. Lo ...