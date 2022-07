Rai Sport: “Il Napoli può pagare la clausola di Kim in due rate, ok dal Fenerbahce” (Di martedì 19 luglio 2022) Napoli-Kim svolta nella trattativa, il club azzurro può pagare la clausola da 20 milioni in due rate, lo rivela Rai Sport. Kim si avvicina al Napoli, il club partenopeo ha ricevuto l’ok dal Fenerbahce per pagare lo riferisce il giornalista di Rai Sport, Ciro venerato ai microfoni di CN24 tv: Napoli- Kim ok dal Fenerbahce “Il Napoli sta ascoltando i procuratori del coreano, il club azzurro ha soddisfatto tutte le pretese del pagamento per il Fenerbahce e le condizioni del giocatore anche nei diritti d’immagine. I contratti del Napoli non sono come quelli di Juventus, Milan, Inter e Roma, quelli pesano 3 grammi. Ancor più difficile se si tratta di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022)-Kim svolta nella trattativa, il club azzurro puòlada 20 milioni in due, lo rivela Rai. Kim si avvicina al, il club partenopeo ha ricevuto l’ok dalperlo riferisce il giornalista di Rai, Ciro venerato ai microfoni di CN24 tv:- Kim ok dal“Ilsta ascoltando i procuratori del coreano, il club azzurro ha soddisfatto tutte le pretese del pagamento per ile le condizioni del giocatore anche nei diritti d’immagine. I contratti delnon sono come quelli di Juventus, Milan, Inter e Roma, quelli pesano 3 grammi. Ancor più difficile se si tratta di ...

