Putin, sul grano non è tutto risolto ma facciamo progressi (Di martedì 19 luglio 2022) "Non tutti i problemi sull'esportazione di grano ucraino sono stati risolti, ma ci sono progressi ed è già buono". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. . 19 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Non tutti i problemi sull'esportazione diucraino sono stati risolti, ma ci sonoed è già buono". Lo ha detto il presidente russo Vladimircitato dalla Tass. . 19 luglio 2022

Pubblicità

Linkiesta : Gli #Himars sfiduciano #Putin, #Conte sfiducia #Draghi Oggi l’avvocato del populismo si prende il rischio di far c… - PulcinoRossoner : RT @ilario82: In 9 minuti di delirio sul primo canale russo un comandante ceceno dice che questa è una guerra santa contro i gay, che le t… - MarioMauro : RT @ispionline: #Putin incontra i presidenti iraniano e turco a #Teheran per trovare un’intesa sul grano ucraino bloccato nel #MarNero. Per… - Dome689 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Teheran, #Putin: non tutti problemi risolti ma ok negoziati grano. #Erdogan, l'approccio di Mosca positivo sul… - pietro_gentile : Putin, i servizi russi e gli account social collegati al Gru: la nuova operazione di disinformazione russa sul Teat… -