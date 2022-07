Per la maxi perizia la morte di David Rossi è compatibile con "un gesto cosciente" (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "L'ipotesi più compatibile è quella di un gesto anti conservativo, cosciente: Rossi si tiene a penzoloni fuori della finestra aggrappato alla barra di protezione con entrambe le mani le gambe rivolte verso il muro. Ed infine si lascia cadere nel vuoto sottostante rivolgendo la parte del corpo verso il palazzo". Lo ha detto il comandante dei Ris Sergio Schiavone durante la conferenza stampa sui risultati della maxi-perizia di mille pagine, affidata dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte del capo dell'area comunicazione di Mps David Rossi il 6 marzo del 2013, ai reparti speciali dell'Arma dei carabinieri e ad un collegio medico legale. "Sostanzialmente - ha aggiunto Schiavone - abbiamo analizzato due movimenti ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "L'ipotesi piùè quella di unanti conservativo,si tiene a penzoloni fuori della finestra aggrappato alla barra di protezione con entrambe le mani le gambe rivolte verso il muro. Ed infine si lascia cadere nel vuoto sottostante rivolgendo la parte del corpo verso il palazzo". Lo ha detto il comandante dei Ris Sergio Schiavone durante la conferenza stampa sui risultati delladi mille pagine, affidata dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulladel capo dell'area comunicazione di Mpsil 6 marzo del 2013, ai reparti speciali dell'Arma dei carabinieri e ad un collegio medico legale. "Sostanzialmente - ha aggiunto Schiavone - abbiamo analizzato due movimenti ...

Pubblicità

marcoconterio : ?????? L'#Inter rilancerà per #Bremer (35+bonus+prestito Casadei) per sorpassare i bianconeri ma la #Juventus, coi d… - TuttoMercatoWeb : TMW - L'Inter rilancerà per Bremer ma la Juve alzerà la posta con una maxi offerta - TuttoMercatoWeb : TMW - Maxi-offerta della Juve per Bremer: è a un passo, l'Inter non rilancerà - BabbaiFabry : RT @fanpage: Ultim'ora Indagato l’eurodeputato, già sindaco di Terracina e portavoce di Giorgia Meloni, Nicola Procaccini. - alepileri67 : RT @fanpage: Ultim'ora Indagato l’eurodeputato, già sindaco di Terracina e portavoce di Giorgia Meloni, Nicola Procaccini. -