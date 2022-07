Omicidio di Anzio La terribile conclusione di una tragedia annunciata

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 19 luglio 2022) L’essere veggenti non è il frutto di una magia o di una reale abilità profetica ma è quella capacità di percepire deboli segnali di allarme che altri non sanno cogliere. Questo sindacato ha il triste peso di essere stato nuovamente oracolo di una: non più di 15 giorni fa, il segretario generale del MOSAP Fabio CONESTA’ aveva attirato l’attenzione sulle criticità del litorale e nello specifico del Commissariato di “– Nettuno”, dove la carenza del personale e una età media sopra i 50 anni ha già da tempo fiaccato le risorse di quell’Ufficio. La professionalità e la dedizione del personale del Commissariato che spesso ha sacrificato gli interessi personali per dedicarsi al lavoro, ha retto in piedi negli ultimi anni questo baluardo della legalità che da troppo tempo vacilla tra assenze e mancanza di forze ...