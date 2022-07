Omicidio Anzio | Leonardo ucciso da qualcuno che conosceva I sospetti sulla morte del pugile 25enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 luglio 2022) Era nel locale che frequentava spesso e stava trascorrendo una serata come tante, in compagnia della fidanzata e degli amici. Lì alla Bodeguita ditutti lono: lui era un cliente abituale, non certo un estraneo. Ed è proprio lì fuori cheMuratovic, ildi Aprilia, è stato, accoltellato e ferito a. Da sabato notte le indagini proseguono serrate e gli agenti di Polizia stanno cercando di fare chiarezza e di rintracciare il killer: chi hail giovane? E perché? Si è trattato di un regolamento di conti? Di una lite degenerata? Chi haMuratovic? Tutto sarebbe partito da una discussione, poi degenerata e culminata nella violenza. E ...