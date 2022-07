Marotta corre ai ripari: un esubero per Inzaghi (Di martedì 19 luglio 2022) Il calciomercato dell’Inter può rivelare una nuova sorpresa: dubbi su un nerazzurro, Marotta valuta l’occasione dal top club L’Inter vuole ripartire nel migliore dei modi, ed è per questo motivo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 19 luglio 2022) Il calciomercato dell’Inter può rivelare una nuova sorpresa: dubbi su un nerazzurro,valuta l’occasione dal top club L’Inter vuole ripartire nel migliore dei modi, ed è per questo motivo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

DavideGiaccheri : @InterIsMore Marotta che corre in stazione con in sottofondo Total Eclipse of the Heart. - dorinileonardo : @FrancoTonghini Io non ho mai scritto che l'Inter è fallita o amenità simili, ma da qui a dire che Marotta spende 3… - Esterno16011878 : @PaPaganini Marotta si è trovato spesso in difficoltà anche quando era alla Juve. Comunque pare che nelle ultime or… -