M5s, Conte 'arringa' i governisti: "Chi ritiene di non poter condividere un percorso così condiviso, scelga" (Di martedì 19 luglio 2022) Non sono certo momenti 'felici' questi per il Movimento 5stelle che, dopo essere stato travolto prima dalla scissione dei 'dimaiani', nel momento in cui ha tentato di 'rialzare la testa', chiedendo direttamente a Draghi la giusta considerazione, decidendo di 'protestare' con l'astensione al Ddl Aiuti, ha invece sortito l'esatto opposto, catapultando su di sé ogni tipo di protesta ed invettiva. M5s, Conte ai governisti: "Chi ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta" Fatto sta che ormai 'ci siamo': domani va infatti in scena il voto di fiducia al governo Draghi e, tanto per cambiare, ancora una volta i penta stellati sono totalmente disallineati sul fa farsi. Come risaputo, e dunque mai come in ...

