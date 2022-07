Luca Serianni è in coma dopo essere stato investito sulle strisce pedonali. Centinaia di messaggi sul web: “Prof siamo con lei, non molli” (Di martedì 19 luglio 2022) Luca Serianni, il celebre linguista e accademico della Crusca, lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma. Gravi danni ai polmoni per Serianni, caduto sull'asfalto dopo un volo di due metri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022), il celebre linguista e accademico della Crusca, lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma. Gravi danni ai polmoni per, caduto sull'asfaltoun volo di due metri. L'articolo .

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia, il linguista Luca Serianni.… - repubblica : Il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava sulle strisce: è in coma - ilpost : Il noto linguista e filologo Luca Serianni è in gravi condizioni dopo essere stato investito in strada - my_my2020 : RT @PierluigiVito: Le parole 'coma irreversibile' accanto al nome di Luca #Serianni fanno male. Perché oltre a un linguista brillante, oltr… - AntonioFraschi : RT @nomfup: Pregando per Luca Serianni -