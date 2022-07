Inter, Bellanova: “Interista sin da bambino” (Di martedì 19 luglio 2022) Inter Bellanova- L’Inter continua la sua preparazione atletica e fisica. Nelle ultime giornate in casa nerazzurra c’è un po’ di malcontento visto le due oppurtunità sfumate, riguardo Dybala e Bremer. Inter, Bellanova: “Interista fin da bambino” In giornata, Rauol Bellanova, nuovo acquisto dell’Inter ha rilasciato una lunga Intervista a Dazn. Ha trattato vari argomenti, tra cui il suo tifo sfegatato per i neroazzurri sin da bambino. Ecco di seguito le parole dell’ex Cagliari: Sui compagni più vicini a Raoul: “Danilo D’Ambrosio mi sta molto vicino, è una grande persona. Poi anche Darmian, che abita vicino a me: sono stati loro i primi, anche perché all’inizio non c’erano tutti”. Sul tifo sfegatato per ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione atletica e fisica. Nelle ultime giornate in casa nerazzurra c’è un po’ di malcontento visto le due oppurtunità sfumate, riguardo Dybala e Bremer.: “ista fin da” In giornata, Rauol, nuovo acquisto dell’ha rilasciato una lungavista a Dazn. Ha trattato vari argomenti, tra cui il suo tifo sfegatato per i neroazzurri sin da. Ecco di seguito le parole dell’ex Cagliari: Sui compagni più vicini a Raoul: “Danilo D’Ambrosio mi sta molto vicino, è una grande persona. Poi anche Darmian, che abita vicino a me: sono stati loro i primi, anche perché all’inizio non c’erano tutti”. Sul tifo sfegatato per ...

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #InterMonaco: ?? 3-5-2 1 Handanovic; 36 @DarmianOfficial, 33 @ddambrosio,… - Inter : ?? Numerosi cambi per mister Inzaghi: @Stefandevrij ??@ddambrosio #Bastoni ?? @FDimarco @DenzelJMD2 ?? #Bellanova… - helder39691713 : RT @NackaSkoglund89: In tutto questo penso a Bellanova. Va spedito, immediatamente, in prestito con obbligo di riscatto. Con questa formula… - paolo130882 : @ElRiquelmista_ Bellanova all'Inter... -