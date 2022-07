Incendi, giornata nera: 15 richieste d’intervento alla flotta aerea dello Stato (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – Sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile per Incendi boschivi: 4 dalla Campania, 3 rispettivamente da Lazio e Calabria, una ciascuna da Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Puglia e Sicilia. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei, informa la Protezione civile, ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora 5 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – Sono 15 ledi concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile perboschivi: 4 dCampania, 3 rispettivamente da Lazio e Calabria, una ciascuna da Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Puglia e Sicilia. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei, informa la Protezione civile, ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora 5 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Incendi, giornata nera: 15 richieste d'intervento alla flotta aerea dello Stato - cronachemezzog : INCENDI: ANCORA GIORNATA DIFFICILE IN SALENTO - cronachelucane : INCENDI: ANCORA GIORNATA DIFFICILE IN SALENTO - Sono oltre 100 i roghi divampati in Salento -… - TeleAppula : Incendi: ancora giornata difficile in Salento, oltre 100 roghi - BiasinNicola : RT @zaiapresidente: ?? INCENDI: I NOSTRI VOLONTARI SONO ECCEZIONALI MA BISOGNA AIUTARLI. FACCIO APPELLO A COMPORTAMENTI PRUDENTI ?? Per gl… -