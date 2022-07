Immissioni in ruolo docenti 2022: Avvisi USR. Aggiornato con Friuli Venezia Giulia e Lazio, GaE Emilia Romagna (Di martedì 19 luglio 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022)inanno scolastico/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo .

Pubblicità

NotiziescuolaIt : RT @csmarcopolo: USR LAZIO: Immissioni in ruolo docenti GM E GAE A.S.22/23. - csmarcopolo : USR LAZIO: Immissioni in ruolo docenti GM E GAE A.S.22/23. - ProDocente : Immissioni in ruolo, posti per provincia Infanzia e Primaria dopo mobilità - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022, posti per provincia scuola Media e Superiore posto comune - ProDocente : Immissioni in ruolo 2022/23 sul sostegno Infanzia, Primaria, Secondaria I e II grado: posti disponibili per provinc… -