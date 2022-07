Pubblicità

sportli26181512 : Il Minnesota ci prova per Hwang Ui-jo: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Minnesota avrebbe offerto 5 milioni… -

La Gazzetta dello Sport

Il primo è stato in campo quattordici minuti nella vittoria disu Charlotte con lo score di 89 - 86 ed ha messo a referto due punti, due rimbalzi e due assist. Il secondo, incon ...Quattro punti dalla panchina per Matteo Spagnolo nel match perso dacontro Milwaukee. Un'altradecisamente buona, invece, per la quarta scelta assoluta allo scorso draft Keegan Murray, che ruba la scena a Chet Holmgren. gli azzurri Alti e bassi per ... Spagnolo, solo 12’ contro i Bucks. Murray meglio di Holmgren nella sfida tra rookie Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A Las Vegas l’azzurro di Minnesota segna 4 punti partendo dalla panchina. La quarta scelta regala ancora spettacolo nel match dei suoi Kings contro i Thunder della chiamata numero 2 all’ultimo draft ...