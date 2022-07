Il dialogo con il Colle e il Pd | le condizioni  per ripartire e le prime aperture Chi sono i 5 Stelle pronti a votare la fiducia

Pubblicità

ettore_licheri : Chi pretende che un Movimento di ispirazione ambientalista, con il 2050 della neutralità climatica stampato nel sim… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - _Nico_Piro_ : Credo nel dialogo, anche con chi vuole solo provocare. Di recente però mi sono infilato (che errore!) in una conver… - terraccianoFim : RT @anteasnazionale: Anteas ricorda oggi, a un anno dalla scomparsa, un grande amico: Gigi Bonfanti. 'Con lui abbiamo riscoperto il valore… - FurlanAnnamaria : RT @anteasnazionale: Anteas ricorda oggi, a un anno dalla scomparsa, un grande amico: Gigi Bonfanti. 'Con lui abbiamo riscoperto il valore… -

gonews

...logoramento" contro la quale "spetta alla comunità internazionale mantenere viva la speranza di un, di un negoziato": così l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti...... nonché il consigliere Parisi, per quest'utile opportunità di, che alla fine ci ha dato ... abbiamo voluto esporre le nostre proposte ed auspichiamo che presto si possa avere un incontrola ... Multiutility Toscana: inizia il dialogo con i sindacati La montagna è in crisi ma dobbiamo agire perché questi luoghi pieni di biodiversità, storia e cultura possono contribuire, grazie ad un turismo aggraziato e attento, alla costruzione di un’economia pi ...La mostra Ars aedificandi nasce dalla filosofia dell’archeologia partecipata. Nel trapanese, i risultati dei nuovi scavi della New York University e dell’Università Statale di Milano ridefiniscono il ...