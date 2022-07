Governo, Draghi domani in Senato e giovedì alla Camera (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le comunicazioni del premier Mario Draghi inizieranno domani alle 9.30 in Senato. Quindi dibattito dalle 11 alle 16.30, a seguire la replica del premier fino alle 17. Poi un’ora e mezza di dichiarazioni di voto fino quando partirà la chiama per la fiducia. Il giorno dopo la discussione si sposterà alla Camera. Inizierà alle 9.30 e si svolgerà fino alle 11.30 quando si terrà la replica del presidente del Consiglio. A seguire le dichiarazioni di voto.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le comunicazioni del premier Marioinizierannoalle 9.30 in. Quindi dibattito dalle 11 alle 16.30, a seguire la replica del premier fino alle 17. Poi un’ora e mezza di dichiarazioni di voto fino quando partirà la chiama per la fiducia. Il giorno dopo la discussione si sposterà. Inizierà alle 9.30 e si svolgerà fino alle 11.30 quando si terrà la replica del presidente del Consiglio. A seguire le dichiarazioni di voto.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

