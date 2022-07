Galeone sulla Serie A: “Vedo l’Inter staccata, poi Milan e Napoli” (Di martedì 19 luglio 2022) Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato della prossima Serie A, stilando la sua griglia scudetto con Inter, Milan e Napoli in prima fila Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Giovanni, ex allenatore, ha parlato della prossimaA, stilando la sua griglia scudetto con Inter,in prima fila

Pubblicità

FRANCES93023781 : @mik__ka E galeone sulla gazzetta nomina milinkovic. Stai a vedere che alla fine avendo preso di maria più che un e… - sportli26181512 : Galeone sulla Serie A: 'Vedo l'Inter staccata, poi Milan e Napoli': Giovanni Galeone, in un'intervista rilasciata a… - MilanNewsit : Galeone sulla Serie A: 'Vedo l'Inter staccata, poi Milan e Napoli' - ficulle39 : RT @jason05_: Raramente ho letto un'intervista così delirante come quella di Galeone sulla Gazzetta di oggi. Come sempre tocca ripetersi:… - iosononic : Galeone sulla Gazzetta -