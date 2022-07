Conte conferma la linea M5S: “Risposte sui nove punti o niente fiducia”. E gli scissionisti prendono tempo (Di martedì 19 luglio 2022) Conte conferma la linea M5S, gli scissionisti prendono tempo. Mancano ormai soltanto poche ore al discorso che terrà Mario Draghi in Aula al Senato (per poi replicare eventualmente giovedì alla Camera) e su cui poi chiederà la fiducia. Un momento delicato e capitale per la legislatura. E, mentre le altre forze politiche hanno grossomodo preso posizione e lasciato trasparire quale sarà il voto che esprimeranno (di fatto a scatola chiusa, non sapendo cosa dirà il premier), discorso diverso riguarda il Movimento cinque stelle. Che, unica forza nell’arco parlamentare ad aver fatto questo tipo di ragionamento, ha di fatto rinviato ogni decisione in attesa di capire cosa dirà Draghi in Aula a Palazzo Madama. Conte conferma la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022)laM5S, gli. Mancano ormai soltanto poche ore al discorso che terrà Mario Draghi in Aula al Senato (per poi replicare eventualmente giovedì alla Camera) e su cui poi chiederà la. Un momento delicato e capitale per la legislatura. E, mentre le altre forze politiche hanno grossomodo preso posizione e lasciato trasparire quale sarà il voto che esprimeranno (di fatto a scatola chiusa, non sapendo cosa dirà il premier), discorso diverso riguarda il Movimento cinque stelle. Che, unica forza nell’arco parlamentare ad aver fatto questo tipo di ragionamento, ha di fatto rinviato ogni decisione in attesa di capire cosa dirà Draghi in Aula a Palazzo Madama.la ...

