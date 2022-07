Con ‘La Grande Onda – 20th Rework’ Piotta festeggia con Lo Stato Sociale 20 anni hit (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘La Grande Onda – 20th Rework’ è il titolo del nuovo singolo di Piotta feat. Lo Stato Sociale, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì prossimo. La canzone uscita nel 2002 festeggia proprio quest’estate i suoi primi vent’anni, e dopo il successo dell’epoca, ha continuato a rinnovarsi di generazione in generazione. Pur essendo un brano autobiografico, è riuscito a scavalcare più di due decenni, cantato e ballato da tutti, complice oltre al testo anche la sperimentazione compositiva e produttiva di mescolare tonalità maggiori e minori, Hip-Hop e surf music. Scelto come inno dai ragazzi del movimento studentesco dell’Onda nel 2008, fino al recente utilizzo per la pubblicità di una nota ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘Laè il titolo del nuovo singolo difeat. Lo, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì prossimo. La canzone uscita nel 2002proprio quest’estate i suoi primi vent’, e dopo il successo dell’epoca, ha continuato a rinnovarsi di generazione in generazione. Pur essendo un brano autobiografico, è riuscito a scavalcare più di due decenni, cantato e ballato da tutti, complice oltre al testo anche la sperimentazione compositiva e produttiva di mescolare tonalità maggiori e minori, Hip-Hop e surf music. Scelto come inno dai ragazzi del movimento studentesco dell’nel 2008, fino al recente utilizzo per la pubblicità di una nota ...

Pubblicità

matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - matteorenzi : Alla @Stampa_Estera per sottolineare l’importanza di andare avanti con Draghi anche per la credibilità italiana nel… - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - Emaema35014934 : RT @mbartolotta63: Usare la parola 'stagista' con accezione dispregiativa, è il simbolo del classismo di questi pagliacci che si definisco… - lucio_massardo : @raffilpt ...e cosa sta aspettando la Jumbo con Wout? -