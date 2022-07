Bimbo di 6 anni muore dopo un malore in piscina (Di martedì 19 luglio 2022) Non ce l'ha fatta il bambino di 6 anni che ha avuto un malore domenica pomeriggio, 17 luglio, presso... Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) Non ce l'ha fatta il bambino di 6che ha avuto undomenica pomeriggio, 17 luglio, presso...

MediasetTgcom24 : Frosinone, 'manca l'ambulanza': bimbo di 10 anni muore di Covid #covid #frosinone #veroli - MeleoFernando : RT @m_robella22: Pisa??18/07/22 ????ANCORA UN BIMBO , DI SOLI 6 ANNI, IN COMA DOPO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA. ????HANNO AVVELENATO ANCHE… - MarcoResistenza : RT @m_robella22: Pisa??18/07/22 ??È GIÀ MORTO IL BIMBO DI 6 ANNI CHE HA AVUTO UN “MALORE IMPROVVISO” IN PISCINA. @MinisteroSalute diteci SE… - SpinelliIvano : RT @m_robella22: Pisa??18/07/22 ????ANCORA UN BIMBO , DI SOLI 6 ANNI, IN COMA DOPO UN MALORE IMPROVVISO IN PISCINA. ????HANNO AVVELENATO ANCHE… - GdB_it : Quando il mercante bresciano vendeva come schiavo un bimbo etiope di 4 anni -