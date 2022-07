Barcellona, Laporta: «Con Lewandowski attacco spettacolare» (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole del presidente Laporta sull’arrivo di Lewandowski al Barcellona: «Abbiamo tutto per far felici i nostri tifosi» Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a TUDN in merito alla trattativa conclusa per Robert Lewandowski. Di seguito le sue parole. «Ho molto rispetto per il Bayern Monaco e non è stata un’operazione facile. Inizialmente avevamo offerto 45 milioni più 5 di bonus e chiesto a Lewandowski di ridursi l’ingaggio per rientrare nei nostri parametri. Lui, poi, ha dovuto affrontare una situazione di particolare pressione. Ma ora sono davvero contento sia andato tutto bene. Stavamo lottando per averlo insieme ad altri che offrivano di più rispetto alla nostra proposta, ma lui ha scelto noi. Lewandowski ha scelto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole del presidentesull’arrivo dial: «Abbiamo tutto per far felici i nostri tifosi» Il presidente del, Joan, ha parlato a TUDN in merito alla trattativa conclusa per Robert. Di seguito le sue parole. «Ho molto rispetto per il Bayern Monaco e non è stata un’operazione facile. Inizialmente avevamo offerto 45 milioni più 5 di bonus e chiesto adi ridursi l’ingaggio per rientrare nei nostri parametri. Lui, poi, ha dovuto affrontare una situazione di particolare pressione. Ma ora sono davvero contento sia andato tutto bene. Stavamo lottando per averlo insieme ad altri che offrivano di più rispetto alla nostra proposta, ma lui ha scelto noi.ha scelto ...

