Arma dei Carabinieri, concorso per 4189 posti: ecco come partecipare (Di martedì 19 luglio 2022) Il nuovo bando dell’Arma dei Carabinieri scadrà il prossimo 11 agosto: ecco la ripartizione dei 4189 posti messi a concorso. Al via il concorso per 4.189 posti per Carabinieri. Un sogno che può diventare realtà: fino all’11 agosto è possibile presentare la domanda attraverso il portale www.Carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’iter indicato. Entrare a far Leggi su 2anews (Di martedì 19 luglio 2022) Il nuovo bando dell’deiscadrà il prossimo 11 agosto:la ripartizione deimessi a. Al via ilper 4.189per. Un sogno che può diventare realtà: fino all’11 agosto è possibile presentare la domanda attraverso il portale www..it nell’area concorsi, seguendo l’iter indicato. Entrare a far

