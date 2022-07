WTA Palermo 2022, Matilde Paoletti supera le qualificazioni e sfiderà Oceane Dodin (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è concluso il match del secondo e decisivo turno del tabellone cadetto di singolare femminile del torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis: per il 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, la wild card italiana Matilde Paoletti ha battuto la russa Anastasia Tikhonova, testa di serie numero 12 delle qualificazioni, imponendosi per 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Per l’azzurra esordio nel main draw contro la francese Oceane Dodin. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi la russa salva un break point nel sesto game. Da quel momento però Paoletti domina la scena, vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati (strappo a zero nell’ottavo gioco) ed alla fine chiude sul 6-3 dopo 41 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è concluso il match del secondo e decisivo turno del tabellone cadetto di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis: per il 33°Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, la wild card italianaha battuto la russa Anastasia Tikhonova, testa di serie numero 12 delle, imponendosi per 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Per l’azzurra esordio nel main draw contro la francese. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi la russa salva un break point nel sesto game. Da quel momento peròdomina la scena, vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati (strappo a zero nell’ottavo gioco) ed alla fine chiude sul 6-3 dopo 41 ...

