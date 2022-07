Vocalelli: ''Il calcio si basa su un sistema che vincere ti aiuta a vincere e ti porta dei denari per essere competitivi'' (Di lunedì 18 luglio 2022) Vocalelli: ''Spalletti? essere aziendalisti non vuol dire sposare sempre le decisioni dell’azienda, vuol dire quello che si pensa e quello che sia giusto o sbagliato proprio perché si vuole il bene dell’azienda'' A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alessandro Vocalelli, giornalista. Queste le sue parole: “Napoli? In questi casi si tende ad avere fiducia, ma qualche dubbio ce l’ho. Perché se Koulibaly era il migliore difensore del campionato italiano, oggi non possiamo dire che senza di lui sia uguale. -afferma Vocalelli - È difficile pensare che possa arrivare qualcuno alla sua altezza. Poi sono andati altri calciatori che hanno fatto la storia. La situazione non lascia un grande margine di fiducia. Nel frattempo cambiano le gerarchie di quelle che inseguono, perché la Roma prendendo ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 18 luglio 2022): ''Spalletti?aziendalisti non vuol dire sposare sempre le decisioni dell’azienda, vuol dire quello che si pensa e quello che sia giusto o sbagliato proprio perché si vuole il bene dell’azienda'' A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alessandro, giornalista. Queste le sue parole: “Napoli? In questi casi si tende ad avere fiducia, ma qualche dubbio ce l’ho. Perché se Koulibaly era il migliore difensore del campionato italiano, oggi non possiamo dire che senza di lui sia uguale. -afferma- È difficile pensare che possa arrivare qualcuno alla sua altezza. Poi sono andati altri calciatori che hanno fatto la storia. La situazione non lascia un grande margine di fiducia. Nel frattempo cambiano le gerarchie di quelle che inseguono, perché la Roma prendendo ...

