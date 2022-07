"Tu sei abbastanza di...". Rizzo insulta Nobili e la Gentili perde le staffe: caos totale (Di lunedì 18 luglio 2022) Non sono mancate accesi dibattiti a Controcorrente. Nella puntata andata in onda domenica 17 luglio, protagonisti dello scontro sono stati Luciano Nobili e Marco Rizzo. I due sono stati chiamati nel salotto di Veronica Gentili su Rete 4 per commentare la crisi di governo e le mosse del Movimento 5 Stelle. "Molti dicono che è il governo dei poteri forti, che piace all'estero, ma che non piace alla gente che non arriva a fine mese", ha esordito la conduttrice riprendendo le parole dell'esponente comunista. "Quindi per qualcuno il Movimento ha toccato delle tematiche che hanno una ragione d'essere". Per il deputato di Italia Viva si tratta solo di "sciocchezze". Una parola che ha scatenato la rabbia dell'interlocutore: "Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso". Una battuta che non è piaciuta né al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Non sono mancate accesi dibattiti a Controcorrente. Nella puntata andata in onda domenica 17 luglio, protagonisti dello scontro sono stati Lucianoe Marco. I due sono stati chiamati nel salotto di Veronicasu Rete 4 per commentare la crisi di governo e le mosse del Movimento 5 Stelle. "Molti dicono che è il governo dei poteri forti, che piace all'estero, ma che non piace alla gente che non arriva a fine mese", ha esordito la conduttrice riprendendo le parole dell'esponente comunista. "Quindi per qualcuno il Movimento ha toccato delle tematiche che hanno una ragione d'essere". Per il deputato di Italia Viva si tratta solo di "sciocchezze". Una parola che ha scatenato la rabbia dell'interlocutore: "Le sciocchezze si pesano e tu seidi peso". Una battuta che non è piaciuta né al ...

