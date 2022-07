Stellantis | interrotta join venture con Gac | stop a produzione Jeep in Cina

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 18 luglio 2022) La mancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l’acquisizione da parte didi una quota di maggioranza nellaha portato il Gruppo GAC ead avviare trattative per la cessazione dellache produce e distribuisce i prodottiin, come annunciato dal gruppo automobilistico in una nota. Calcio e Finanza.