Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | Samele e Torre si fermano ai quarti nella sciabola maschile

(Di lunedì 18 luglio 2022) Luigie Pietrosiaidi finale nel torneo divalido per idiin scena a Il. Il primo ha accarezzato le semifinali nel duello entusiasmante con il francese Pianfetti in cui ha rimontato da 10-13 a 14-13, subendo poi due stoccate consecutive.era anche stato il giustiziere di Michele Gallo in un derby che ha caratterizzato gli ottavi di finale e conclusosi 15-12. Per quanto riguarda Pietro, l’azzurro è stato sconfitto dall’ungherese Aron Szilagyi per 8-15 in un match senza storia. Luca Curatoli si è invece fermato agli ottavi di finale dopo aver subito una rimonta beffarda contro il rumeno Teodosiu: ...