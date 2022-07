Petrolio: in rialzo in avvio, Wti a 98,92 dollari al barile (Di lunedì 18 luglio 2022) Quotazioni del Petrolio ancora in rialzo in avvio di settimana: il greggio Wti guadagna l'1,38% a 98,92 dollari al barile; il Brent sale a 102,64 dollari (+1,45%). . 18 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Quotazioni delancora inindi settimana: il greggio Wti guadagna l'1,38% a 98,92al; il Brent sale a 102,64(+1,45%). . 18 luglio 2022

