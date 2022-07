Paolo Borsellino, 30 anni fa la strage di Via D’Amelio: in attesa della verità (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono trascorsi 30 anni dalla strage di via D’Amelio. Era il 19 luglio 1992 quando il giudice Paolo Borsellino fu fatto saltare in aria. Dalla mafia? Certamente dai mafiosi, come disse lo stesso magistrato poco prima della sua morte, quando asserì: “Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”. Trent’anni dopo, però, non è ancora giunta la verità su quell’attentato giunto esattamente 57 giorni dopo quello di Giovanni Falcone e della strage di Capaci. Come morì Paolo Borsellino Paolo ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono trascorsi 30dalladi via. Era il 19 luglio 1992 quando il giudicefu fatto saltare in aria. Dalla mafia? Certamente dai mafiosi, come disse lo stesso magistrato poco primasua morte, quando asserì: “Mi uccideranno, ma non sarà una vendettamafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”. Trent’dopo, però, non è ancora giunta lasu quell’attentato giunto esattamente 57 giorni dopo quello di GiovFalcone edi Capaci. Come morì...

