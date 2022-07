Malattie della pelle, diagnosi più accurate con libreria di immagini digitali e IA (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - In costante aumento, si calcola che il 25% degli italiani ne abbia sofferto almeno una volta nella vita. Sono le Malattie della pelle, sempre più frequenti, che colpiscono indiscriminatamente uomini e donne a qualsiasi età. Allo stesso tempo aumenta la necessità di migliorare la conoscenza e la consapevolezza su Malattie molto diffuse, che spesso hanno un notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e sui costi del Ssn. La diagnosi in dermatologia è particolarmente ardua, la cute, infatti, risponde alle varie aggressioni patogene con uno spettro limitato di manifestazioni cliniche (es. eritema, pomfo, vescicola, bolla, pustola, papula, ecc.), fenomeni comuni a diverse Malattie cutanee che rendono complessa la diagnosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - In costante aumento, si calcola che il 25% degli italiani ne abbia sofferto almeno una volta nella vita. Sono le, sempre più frequenti, che colpiscono indiscriminatamente uomini e donne a qualsiasi età. Allo stesso tempo aumenta la necessità di migliorare la conoscenza e la consapevolezza sumolto diffuse, che spesso hanno un notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e sui costi del Ssn. Lain dermatologia è particolarmente ardua, la cute, infatti, risponde alle varie aggressioni patogene con uno spettro limitato di manifestazioni cliniche (es. eritema, pomfo, vescicola, bolla, pustola, papula, ecc.), fenomeni comuni a diversecutanee che rendono complessa la...

