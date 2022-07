Le truffe online ora vengono architettate setacciando i nostri social

(Di lunedì 18 luglio 2022)organizzate talmente bene da ingannare persino gli esperti di sicurezza informatica. Sono quelle eseguite recuperando, quanto più possibile, i dati suinetwork, soprattutto quelli legati al business come Linkedin. Secondo quanto riportato da The Next Web , nel primo trimestre del 2022 , Linkedin ha rappresentato il 52% di tutte ledi phishing a livello globale. I dati di Google Navigazione sicura mostrano che ora ci sono quasi 75 volte più siti di phishing rispetto a quanti sono i siti di malware su Internet. Quasi il 20% di tutti i dipendenti fa clic su collegamenti e-mail e, di questi, uno sbalorditivo 68% continua a inserire le proprie credenziali. Ma questo perché? LEGGI ANCHE > La cordata Tim-Leonardo-CdP-Sogei esercita il diritto di prelazione per il cloud nazionale Cercano informazioni sui ...

...tassello fondamentale che ha permesso la nascita e il moltiplicarsi dei casinòin Italia è stato il loro riconoscimento da parte dello Stato, allo scopo di salvaguardare i giocatori da...=> Lepiù diffuse: come evitarle Pertanto, l'AdER non soltanto si dichiara estraneo a tali messaggi ma soprattutto invita tutti coloro che li hanno ricevuti o che li riceveranno ad ... Truffe via internet, decide il giudice dove il pagamento viene incassato Anche un colosso come PayPal purtroppo configurare nell'elenco di quelli più truffati: ecco cosa sta succedendo a diversi utenti ...Il tassello fondamentale che ha permesso la nascita e il moltiplicarsi dei casinò online in Italia è stato il loro riconoscimento da parte dello Stato, allo scopo di salvaguardare i giocatori da truff ...