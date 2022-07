(Di lunedì 18 luglio 2022) Non piove da settimane su buona parte del continente e la nuova ondata di calore di questa settimana peggiorerà le cose

Pubblicità

stef_esse : RT @ilpost: La siccità nel resto d’Europa - ilpost : La siccità nel resto d’Europa - monicafrassoni : @simonespetia @24Mattino: perché fra le cause della crisi energetica non cita mai il blocco delle #rinnovabili nel… - universo_astro : RT @AlvisiConci: Sono giorni mesi terribili, le 7 piaghe del mondo ci stanno devastando guerre siccità carestia inflazione crisi economica… - ManuelaBellipan : RT @AlvisiConci: Sono giorni mesi terribili, le 7 piaghe del mondo ci stanno devastando guerre siccità carestia inflazione crisi economica… -

TGCOM

... dove le fiamme sopra San Sebastiano hanno fatto temere anche per le abitazioni, a Temù (a più riprese, con un focolaio ulteriore domatopomeriggio di ieri) e ora a Pisogne. Di certo la...BOLZANO . I richiami da parte dei vigili del fuoco sono continui, lae il gran caldo costituiscono un gran pericolo per il rischio di incendio . L'appello che ...che era stata fattabosco . ... Siccità: nel Ferrarese i produttori diventano "spazzini" per salvare le vongole dalle alghe