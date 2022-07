Jennifer Lopez, due vestiti da sposa per la sua seconda volta con Ben Affleck (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ultimo film romantico della popstar latina? La sua realtà. Perché J.Lo riesce a fare anche questo: sposa il suo amore di vent'anni fa (quel figo di Ben Affleck) in segreto a Las Vegas e con due wedding dress da favola. Tutto quello che sappiamo sull'amore, ce lo insegna lei Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ultimo film romantico della popstar latina? La sua realtà. Perché J.Lo riesce a fare anche questo:il suo amore di vent'anni fa (quel figo di Ben) in segreto a Las Vegas e con due wedding dress da favola. Tutto quello che sappiamo sull'amore, ce lo insegna lei

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - Corriere : Bennifer sposi, l’annuncio di lei sul sito On The JLo: «L’abbiamo fatto» - qn_giorno : #JenniferLopez e #BenAffleck si sono sposati: 'Ce l'abbiamo fatta' - angiuoniluigi : RT @leggoit: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: il matrimonio lampo a Las Vegas, gli abiti, le foto -