Inter, problemi sul mercato: l’annuncio del presidente è netto (Di lunedì 18 luglio 2022) I problemi sul mercato in ottica Inter non sembrano essere finiti: sfumato Dybala e con Bremer sempre più lontano, anche l’annuncio del presidente è netto. L’Inter non sta vivendo ore semplici in ottica calciomercato. Dopo le tante indiscrezioni che nel corso degli ultimi mesi avevano accostato con forza Dybala ai nerazzurri, l’argentino è approdato alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Isulin otticanon sembrano essere finiti: sfumato Dybala e con Bremer sempre più lontano, anchedel. L’non sta vivendo ore semplici in ottica calcio. Dopo le tante indiscrezioni che nel corso degli ultimi mesi avevano accostato con forza Dybala ai nerazzurri, l’argentino è approdato alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? #Inter, #Sanchez blocca di fatto il mercato nerazzurro ?? Il presidente del #Flamengo rivela la chiusura del cile… - andrea_anigoni : @FalcoN18236637 @AlfredoPedulla Ehm…Lukaku, Onana, Mikitharian, Bellanova, Asllani…sì ok… Inter immobile sul mercat… - 64Parisi : @impusino @SalvoLaroc90 Sei molto gentile e cortese, nell'usare la parola affanno. Amico mio, non puoi gestire l'In… - InterVictims : @linea_inter E per cedere a prezzi normali serve non avere le pezze al culo, e per non avere le pezze al culo serve… - Prof_Ramonte_ : I fantasmi del post triplete sembravano lontani - era Thohir - ed invece giorno dopo giorno sembrano avvicinarsi. Z… -