Inter, primo stop per Gosens: problema alla coscia (Di lunedì 18 luglio 2022) L'Inter nei prossimi giorni dovrà valutare come e quanto si potrà contare per le prossime uscite stagionali su Robin Gosens,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) L'nei prossimi giorni dovrà valutare come e quanto si potrà contare per le prossime uscite stagionali su Robin,...

Pubblicità

Inter : ? Finisce il primo tempo a Ferrara! #InterMonaco 1-2 ? Golovin 8' ? Ben Yedder 30' ? @gaglio94 42' #ForzaInter - cmdotcom : #Inter, primo stop per #Gosens: problema alla coscia - capuanogio : Oggi il primo incontro tra #Inter e #Torino per #Bremer ma per #Marotta non sarà facile. I nerazzurri partono da 30… - MartaDj1 : RT @cmdotcom: #Inter, primo stop per #Gosens: problema alla coscia - RiccardoMarra : l'inter perde #Dybala che teneva in pugno. è il primo flop di marotta nel mercato da quando è in nerazzurro. -