Incidente stradale a Giaglione. Disagi sulla Statale 25 del Moncenisio (Di lunedì 18 luglio 2022) Incidente stradale questo pomeriggio a Giaglione, in Val di Susa. sulla Statale 25 del Moncenisio due auto si sono scontrate in un frontale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le squadre Anas. La strada è chiusa al traffico e si segnalano Disagi per gli automobilisti. L'articolo proviene da Nuova Società.

