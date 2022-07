Il valore reale dell’economia russa: perché tagliarla fuori non è una buona idea (Di lunedì 18 luglio 2022) Sorpresa! L’economia russa è la sesta del mondo, pari quasi a quella della Germania. Il discorso pubblico occidentale tratta la Russia in maniera distorta come un paese poco sviluppato con il Pil, l’indice di produzione annuale di un Paese, inferiore a quello dell’Italia. La Russia sarebbe quindi un paese povero (anche se molto armato e naturalmente aggressivo, tanto da possedere centinaia di testate atomiche). Questo discorso è sostanzialmente falso come dimostra la seguente tavola del Fondo monetario internazionale: A parità di potere d’acquisto – eliminando quindi l’illusione monetaria – la Cina è il paese con la maggiore produzione annuale, poi vengono in ordine decrescente Stati Uniti, India, Giappone, Germania e Russia, seguita dall’Indonesia. La Russia in termini reali ha dunque una economia quasi pari per dimensione a quella della potente Germania. La Russia è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Sorpresa! L’economiaè la sesta del mondo, pari quasi a quella della Germania. Il discorso pubblico occidentale tratta la Russia in maniera distorta come un paese poco sviluppato con il Pil, l’indice di produzione annuale di un Paese, inferiore a quello dell’Italia. La Russia sarebbe quindi un paese povero (anche se molto armato e naturalmente aggressivo, tanto da possedere centinaia di testate atomiche). Questo discorso è sostanzialmente falso come dimostra la seguente tavola del Fondo monetario internazionale: A parità di potere d’acquisto – eliminando quindi l’illusione monetaria – la Cina è il paese con la maggiore produzione annuale, poi vengono in ordine decrescente Stati Uniti, India, Giappone, Germania e Russia, seguita dall’Indonesia. La Russia in termini reali ha dunque una economia quasi pari per dimensione a quella della potente Germania. La Russia è ...

Pubblicità

SPalermo91 : RT @federicocasotti: #Dybala alla Roma è uno di quei colpi destinati a essere senza mezze misure: o proietta il club in una nuova clamorosa… - Matti_2011 : RT @federicocasotti: #Dybala alla Roma è uno di quei colpi destinati a essere senza mezze misure: o proietta il club in una nuova clamorosa… - Sheik74116035 : RT @federicocasotti: #Dybala alla Roma è uno di quei colpi destinati a essere senza mezze misure: o proietta il club in una nuova clamorosa… - jankovic_marco : @NicoSchira Cioè il gioco dell'Inter é io faccio accordi coi giocatori regolarmente tesserati e i loro procuratori… - TolliVincenzo : RT @pombo1976: @DiegoDeLucaTwit Diego stanno schiumando...non c'è una ragione logica che sia una, per la quale un imprenditore debba vender… -