Il Paradiso delle Signore | Adelaide verrà cacciata | costretta a lasciare Milano

Risvolti inaspettati per il personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Grandi novità sono in arrivo per il personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo nel corso della prossima stagione della nota soap opera di Rai 1. La contessa, spinta dalla sua voglia di vendetta, al termine della sesta stagione ha comprato le quote del grande magazzino milanese da Dante Romagnoli. In questo modo nella prossima stagione sarà socia di Vittorio Conti ma soprattutto potrà decidere le sorti di Flora Gentile. Un modo questo per vendicarsi della stilista colpevole, secondo la sua visione delle cose, di averle "rubato" Umberto Guarnieri.

