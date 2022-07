Il linguista Serianni travolto da un’auto | c’è anche un po’ di Sannio che prega per lui

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Di sicuro ci saràilre per Luca, ex docente edella Sapienza, centrato in pieno da una macchina, ad Ostia, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. Il 74enne è ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato trasportato al San Camillo di Roma. E c’è un pizzico di apprensionenelperché tutti hanno avuto modo di apprezzarlo per la sua competenza e umanità nel giorno del Dantedì, il 25 marzo dello scorso anno, quando, con la sua presenza coinvolse un intero paese, San Lorenzo Maggiore, che aveva deciso di festeggiare nel modo migliore una ricorrenza importante. Per farlo, gli organizzatori si erano affidati proprio alla ...