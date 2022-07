Gli incredibili primi due tocchi di Gareth Bale per il Los Angeles FC (Di lunedì 18 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Gareth Bale ha esordito con il Los Angeles FC ieri sera nella vittoria per 2-1 sul Nashville ei suoi primi due tocchi sono stati un grande argomento di discussione. Bale si è unito alla squadra della MLS quest’estate dopo la sua partenza dal Real Madrid dopo nove stagioni cariche di trofei. L’arrivo del cinque volte vincitore della Champions League negli Stati Uniti è stato accolto con grande clamore e ieri sera è stata la prima occasione per il 33enne di mostrare cosa sa fare. Ci sono voluti solo due tocchi per stupire la folla. Dopo essere entrato come ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha esordito con il LosFC ieri sera nella vittoria per 2-1 sul Nashville ei suoiduesono stati un grande argomento di discussione.si è unito alla squadra della MLS quest’estate dopo la sua partenza dal Real Madrid dopo nove stagioni cariche di trofei. L’arrivo del cinque volte vincitore della Champions League negli Stati Uniti è stato accolto con grande clamore e ieri sera è stata la prima occasione per il 33enne di mostrare cosa sa fare. Ci sono voluti solo dueper stupire la folla. Dopo essere entrato come ...

