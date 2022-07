Pubblicità

infoitcultura : Gf Vip, si allunga la data di messa in onda: la reazione di Sonia Bruganelli - 361_magazine : L'opinionista del Gf Vip 7 Sonia Bruganelli, appresa la notizia del prolungamento dell'edizione di quest'anno, ha c… - LiberoMagazine_ : Si allunga la lista dei possibili concorrenti del #GFvip 7: tra loro anche le ex naufraghe #PamelaPetrarolo e… -

ilmessaggero.it

Il GF7 potrebbe nuovamente battere il record di permanenza deinella casa: la reazione di Sonia Bruganelli alla notizia. Photo Credits: Ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio stampa Mediaset; music: 'Summer' from Bensound.comSicosì la lista deiche nel 2022 hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Altotevere ... GF Vip si allunga e potrebbe superare ogni record: la reazione di Sonia Bruganelli alla notizia Il GF Vip 7 potrebbe nuovamente battere il record di permanenza dei vip nella casa: la reazione di Sonia Bruganelli alla notizia. Photo Credits: Ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio ...Elisa ha solo vent’anni e conta centinaia di migliaia di follower sui social, grazie al video in cui spiega come “parlare” in corsivo secondo la bizzarra moda di pronunciare le parole come una sorta d ...