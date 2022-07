Georgette Polizzi, l’incredibile storia di come suo papà biologico si è messo in contatto con lei dopo 37 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) Abbiamo conosciuto Georgette Polizzi nel corso della quarta edizione di Temptati0n Island, il reality delle tentazioni dove era stata protagonista in coppia con il fidanzato Davide Tresse. Puntata dopo puntata abbiamo scoperto che nel cuore di questa ragazza bellissima, solare, grintosa, determinata, si celava un passato terribile. La vita di Georgette non è stata per niente facile. Abbandonata dal padre che non ha mai conosciuto, è cresciuta in estrema povertà. Sua mamma, una donna con disturbi mentali, è morta, uccisa dal suo compagno, quando era appena adolescente. Affidata a una casa famiglia, è stata nel corso degli anni spesso vittima di bullismo e di razzismo. Nemmeno la salute è stata clemente. Diversi anni fa, Georgette Polizzi ha scoperto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 luglio 2022) Abbiamo conosciutonel corso della quarta edizione di Temptati0n Island, il reality delle tentazioni dove era stata protagonista in coppia con il fidanzato Davide Tresse. Puntatapuntata abbiamo scoperto che nel cuore di questa ragazza bellissima, solare, grintosa, determinata, si celava un passato terribile. La vita dinon è stata per niente facile. Abbandonata dal padre che non ha mai conosciuto, è cresciuta in estrema povertà. Sua mamma, una donna con disturbi mentali, è morta, uccisa dal suo compagno, quando era appena adolescente. Affidata a una casa famiglia, è stata nel corso deglispesso vittima di bullismo e di razzismo. Nemmeno la salute è stata clemente. Diversifa,ha scoperto ...

