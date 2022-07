Gazzetta: Adl ha sempre costruito squadre competitive dopo le cessioni, è giusto concedergli fiducia (Di lunedì 18 luglio 2022) I tifosi presenti in piazza a Dimaro, alla presentazione del Napoli in ritiro, hanno contestato il presidente De Laurentiis per la partenza di Mertens, Koulibaly e Insigne. Ma De Laurentiis ha sempre costruito squadre competitive dopo le cessioni di giocatori importanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Occorrerebbe dare fiducia al club. “Il mercato del Napoli appare in questo momento bloccato. Poi magari arriva la svolta, ma siamo a meno di un mese dall’esordio del campionato e sicuramente per essere competitivi in Italia e in Europa serve colmare il vuoto lasciato da Koulibaly e migliorare il potenziale di attacco dopo la perdita dei migliori marcatori di sempre, Mertens e Insigne. Proprio la partenza dei tre totem ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) I tifosi presenti in piazza a Dimaro, alla presentazione del Napoli in ritiro, hanno contestato il presidente De Laurentiis per la partenza di Mertens, Koulibaly e Insigne. Ma De Laurentiis haledi giocatori importanti, scrive ladello Sport. Occorrerebbe dareal club. “Il mercato del Napoli appare in questo momento bloccato. Poi magari arriva la svolta, ma siamo a meno di un mese dall’esordio del campionato e sicuramente per essere competitivi in Italia e in Europa serve colmare il vuoto lasciato da Koulibaly e migliorare il potenziale di attaccola perdita dei migliori marcatori di, Mertens e Insigne. Proprio la partenza dei tre totem ha ...

