Fedez, Disumano è certificato doppio disco di platino (Di lunedì 18 luglio 2022) Disumano, l'ultimo album di Fedez, dopo essere tornato sul podio della classifica FIMI/GFK degli album più venduti, è stato certificato doppio disco di platino Disumano, l'ultimo album di Fedez per Sony Music, dopo essere tornato sul podio della classifica FIMI/GFK degli album più venduti, è stato certificato doppio disco di platino. Disumano è un progetto discografico in 20 tracce, in cui Fedez racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita, ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale. Oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D'Amico, Achille Lauro, Orietta ...

