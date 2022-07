Dybala è della Roma: “Sono felice”. E sulla maglia numero 10… (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nodo Paulo Dybala si è finalmente sciolto. L’ex giocatore della Juventus indosserà maglia della Roma. Un colpo di mercato niente male per i giallorossi di Mourinho: triennale da sei milioni totali suddivisi in parte fissa e bonus e con l’opzione rinnovo. Quanto basta per convincere l’argentino a non andare a Napoli, dopo che l’affare con l’Inter non si era concluso. Alle 2 di questa notte Dybala ha detto sì e Joya è sbarcato in Portogallo per raggiungere la sede del ritiro della Roma per le visite mediche e la firma. Le prime parole di Dybala da giallorosso Sono state “Sono molto felice”, mentre a chi chiedeva se indosserà la ‘magica’ 10 che fu di Francesco Totti, il quale aveva ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nodo Paulosi è finalmente sciolto. L’ex giocatoreJuventus indosserà. Un colpo di mercato niente male per i giallorossi di Mourinho: triennale da sei milioni totali suddivisi in parte fissa e bonus e con l’opzione rinnovo. Quanto basta per convincere l’argentino a non andare a Napoli, dopo che l’affare con l’Inter non si era concluso. Alle 2 di questa notteha detto sì e Joya è sbarcato in Portogallo per raggiungere la sede del ritiroper le visite mediche e la firma. Le prime parole dida giallorossostate “molto”, mentre a chi chiedeva se indosserà la ‘magica’ 10 che fu di Francesco Totti, il quale aveva ...

Pubblicità

DiMarzio : Paulo #Dybala adesso è della @OfficialASRoma ! ?? @SkySport #calciomercato - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala appena partito con volo privato dei #Friedkin ?? insieme ai proprietari della @OfficialASRoma e a… - _globeinter_ : #Dybala ha accettato l’offerta della #Roma, determinate nell’operazione il mister #JoseMourinho - FedeSbre : #calciomercato Per me, la clausola della Roma per Dybala, è estremamente umiliante per il giocatore. 20 milioni di… -