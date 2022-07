Due bellezze in famiglia

(Di lunedì 18 luglio 2022) A 61 anni Julianne Moore è la nuova testimonial del marchio di makeup cruelty free Hourglass Cosmetics insieme alla figlia ventenne Liv Freundlich. Splendide e sofisticate, con il trucco di tendenza glow ma senza esagerare. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Julianne Moore raggiante nella campagna #WeGlow «Come mai alcune persone quando entrano in una stanza la illuminano? È scienza o magia?». La domanda viene direttamente dalla star di Hunger Games e Still Alice, che insieme alla figlia ventenne Liv Freundlich, è la nuova ambassador di Hourglass Cosmetics. ...

Pubblicità

Bratm10 : @RaphaelleChrono @MomoMakino14 ?? due bellezze sia in modello 2D che in real life - Sabri_Alfa : RT @rainbow20202020: Buongiorno con queste due bellezze ???? #fairylu - granoduro666 : @Esibi5 Hanno due bellezze diverse le sponde... - eramegli0prima : RT @rainbow20202020: Buongiorno con queste due bellezze ???? #fairylu - queen_adnknesh : RT @rainbow20202020: Buongiorno con queste due bellezze ???? #fairylu -

Guidasicilia

... sappiamo che l'Italia ha tantissimetutte da scoprire. Ma dove andare in vacanza per fare ... una piccola chiesetta, incorniciata trafilari di cipressi, sperduta tra i campi della Val d'...... magari spesso innamorandosene e programmando un ritorno per meglio visitare leartistiche. Link Sponsorizzato Occorre tener presente che, in questianni di pandemia e di assenza della ... Due giovani filmmakers ''esportano'' le bellezze del Sud-Est siciliano nel mondo CAORLE - «Miss Venice Beach abbina la bellezza ai sapori del territorio, due caratteristiche di Caorle dotata di una bellezza unica e di tanti sapori da gustare». Parola di ...Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...