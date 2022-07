Draghi rivuole Conte in maggioranza per restare premier (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a quattro giorni dall’apertura della crisi e dell’intervento del premier Mario Draghi in Parlamento, ha lanciato ieri un nuovo avvertimento al capo del Governo e alle forze che sostengono al sua maggioranza: “Risposte chiare o via dal governo”. Conte ha lanciato ieri un nuovo avvertimento a Draghi e alle forze che lo sostengono: “Risposte chiare o via dal governo” Il leader del M5S è tornato a chiedere a Draghi garanzie affinché la permanenza dei 5 stelle nel governo possa essere confermata, a partire dal rispetto che i pentastellati pretendono dagli altri partiti, o il Movimento 5 stelle manterrà le mani libre e appoggerà solo i provvedimenti condivisi e utili al Paese. L’incontro tra Berlusconi e Salvini in Sardegna: “Mai più al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del M5S, Giuseppe, a quattro giorni dall’apertura della crisi e dell’intervento delMarioin Parlamento, ha lanciato ieri un nuovo avvertimento al capo del Governo e alle forze che sostengono al sua: “Risposte chiare o via dal governo”.ha lanciato ieri un nuovo avvertimento ae alle forze che lo sostengono: “Risposte chiare o via dal governo” Il leader del M5S è tornato a chiedere agaranzie affinché la permanenza dei 5 stelle nel governo possa essere confermata, a partire dal rispetto che i pentastellati pretendono dagli altri partiti, o il Movimento 5 stelle manterrà le mani libre e appoggerà solo i provvedimenti condivisi e utili al Paese. L’incontro tra Berlusconi e Salvini in Sardegna: “Mai più al ...

