Draghi mercoledì alle Camere. Accordo Casellati-Fico: fiducia prima al Senato. Conte: ora la decisione spetta al premier (Di lunedì 18 luglio 2022) I leader di Lega e Fi si sono incontrati a villa Certosa in Sardegna. D’Incà chiede una tregua tra Conte e il premier. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 luglio 2022) I leader di Lega e Fi si sono incontrati a villa Certosa in Sardegna. D’Incà chiede una tregua trae il

Pubblicità

CarloCalenda : Caro Mario Draghi, mercoledì vai e diglielo in faccia.. - masechi : ?? Mercoledì comunicazioni Draghi con voto di fiducia #governo - AlexBazzaro : Non confondete le decisioni di capigruppo e presidenti di Camera e Senato con le scelte di Draghi. Questa è solo la… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi mercoledì prima alla Camera e poi al Senato. Conte: 'Io non informato'. Crippa: 'Appoggiata la richiesta di Pd e I… - GiskaSd : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Ora la decisione spetta a Draghi'. Così il leader M5s all'assemblea congiunta dei gruppi del partito #ANSA https:… -