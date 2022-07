Draghi | l’invito dei sindaci | un Governo senza Conte | il fato del M5S

(Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano ormai dal giorno delle dimissioni gli appelli, le telefonate, le petizioni intente a convincere il premier dimissionario Marioa portare avanti l’esecutivo di. Superati i millefirmatari dell’appello: una proposta che, dalla composizione eterogenea degli amministratori, tanto di sinistra che di destra, è fondamentalmente bipartisan. Si fanno più tiepide le osservazioni dei leader di partito di cdx (escludendo Fratelli d’Italia), che parlano di “escludere altri governi con il M5S, ma attendiamo l’evoluzione della situazione.” La domanda vera di questi giorni, in attesa di mercoledì, quandoconferirà in Parlamento, è: “esiste ancora un margine per la formazione di uncon l’ex banchiere centrale?” Ildi unità nazionale, la ...

... interpretate come unad appoggiare un eventualeBis a qualunque condizione, anche con i Cinquestelle di nuovo ai loro posti di combattimento. Chi si assume'onere della replica è il ...Però non mi piace la linea disulla guerra, sulle armi. Noi siamo un popolo di santi e di navigatori; non di guerrieri". Putin ha aggredito'Ucraina. "E io lo condanno. Chi spara per primo è ...