Covid, salgono ancora i ricoveri ospedalieri (Di lunedì 18 luglio 2022) RIETI - La corsa del virus rallenta. O meglio, quella dei guariti appare più veloce. Se è una tendenza, più che un semplice episodio di giornata, lo potremo affermare nei prossimi giorni. Il tutto ...

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età. A dirlo è il report esteso setti… - 24live_it : Salgono i contagi, l’Asp Messina su direttiva della Regione dispone un reparto Covid in ogni presidio - - LaNotiziaQuoti : Salgono a 293, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria. Scendono invece a otto, da nove, i posti occu… - AnsaSardegna : Covid: casi in calo e un decesso in Sardegna. Salgono i ricoveri #ANSA - news24_city : Bollettino covid: tanti negativizzati, s’inverte la curva degli attualmente positivi ora in discesa. Salgono i rico… -

Covid, salgono ancora i ricoveri ospedalieri Il tutto proprio il giorno seguente in cui l'Asl ha deciso di riaprire un reparto covid all'... Salgono ancora i malati ricoverati al de Lellis: ieri altre tre ospedalizzazioni con un totale salito a 28. Covid: Veneto, 1.951 nuovi casi e 7 morti in 24 ore Sono 1.951 i casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, numero che come ogni lunedì riflette il calo ... Salgono ancora negli ospedali i ricoveri in area non critica, che sono 961 (+11),... ilmessaggero.it CAMPAGNA ANTI-COVID, L'ESTATE NON FERMA I VACCINI: SALGONO LE QUARTE DOSI In Italia la nuova campagna vaccinale all'insegna delle quarte dosi prende sempre più piede. Le somministrazioni sono in aumento, con numeri importanti raggiunti la settimana scorsa: il picco è stato ... Covid Umbria, i dati del 18 luglio: 662 nuovi casi e 1 decesso Perugia, 18 luglio 2022 - Salgono a 293, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle rianimazioni e si registra un altro morto per il ...