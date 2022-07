CorSport: Adl non può fingere di ignorare il problema ambientale, né derubricarlo come irrilevante (Di lunedì 18 luglio 2022) Ora che sono andati via Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, qualche domanda dovrebbe porsela, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “qualche domanda potrebbe porsela e un paio di risposte dovrebbe inseguirle”. Il problema del Napoli non è tecnico “perché il materiale umano resta di valore e ci sono riferimenti che abbagliano” e neppure tattico, essendo Spalletti “un indiscutibile fattore che induce all’ottimismo con la sua autorevolezza ed il coraggio di essere frontale”. Non si tratta nemmeno di un problema economico, dopo le partenze e il taglio ingaggi. C’è un problema ambeientale. “la questione, adesso, è squisitamente ambientale, perché c’è un senso di distacco che in parte, a Napoli, si percepisce, e c’è una latente disaffezione che Adl non può ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Ora che sono andati via Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, qualche domanda dovrebbe porsela, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “qualche domanda potrebbe porsela e un paio di risposte dovrebbe inseguirle”. Ildel Napoli non è tecnico “perché il materiale umano resta di valore e ci sono riferimenti che abbagliano” e neppure tattico, essendo Spalletti “un indiscutibile fattore che induce all’ottimismo con la sua autorevolezza ed il coraggio di essere frontale”. Non si tratta nemmeno di uneconomico, dopo le partenze e il taglio ingaggi. C’è unambeientale. “la questione, adesso, è squisitamente, perché c’è un senso di distacco che in parte, a Napoli, si percepisce, e c’è una latente disaffezione che Adl non può ...

